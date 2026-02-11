Flavio Cobolli subito fuori a Dallas. L’azzurro, numero 20 del mondo, non riesce a partire bene questa stagione: perde al primo turno contro Pinnington Jones, confermando il momento difficile dopo l’eliminazione agli Australian Open.

Non decolla la stagione di Flavio Cobolli: l’azzurro numero 20 del mondo perde anche a Dallas al primo turno, dopo essere uscito subito anche agli Australian Open. Questa volta dura appena 54 minuti la partecipazione di Cobolli al ‘Nexo Dallas Open’, l’Atp 500 (montepremi 2.833.335) di scena sul veloce indoor del Ford Center at The Star di Frisco, in Texas. Il romano ha ceduto 6-2 6-2 contro il qualificato Jack Pinnington Jones, numero 181 del mondo. Per Cobolli un avvio di stagione in salita, dopo la conclusione trionfale dello scorso anno con la vittoria in Coppa Davis e un approccio carico di fiducia per quest’anno, in cui il romano punta a raggiungere Sinner e Musetti nella top ten del tennis mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cobolli subito fuori in Texas, battuto da Pinnington Jones

Flavio Cobolli fa ancora fatica e questa volta in meno di un’ora lascia il torneo di Dallas.

All'inizio degli Australian Open, Jasmine Paolini supera il primo turno battendo Aliaksandra Sasnovich, mentre Flavio Cobolli, infortunato, si ferma subito a Melbourne.

DISASTRO COBOLLI A Dallas succede l’imprevisto che ormai non sorprende più: il n.181 Jack Pinnington Jones domina Flavio Cobolli (n.20) 6-2 6-2 in soli 53 minuti e avanza al secondo turno Per Cobolli, quarto stop consecutivo e nove set persi di fila. - facebook.com facebook

