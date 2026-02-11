Clip pebblebee 5 colori per trovare le chiavi in modo espressivo

Pebblebee lancia due nuove finiture limitate per il tracker Clip 5. Le nuove versioni, parte dell’iniziativa Evercolor Freeze Frame Drop, arrivano con colori vivaci e un design più espressivo. L’azienda punta a rendere più facile trovare le chiavi grazie a queste edizioni speciali.

Pebblebee presenta due nuove finestre finiture in edizione limitata per il tracker Clip 5, inserite nell’iniziativa Evercolor Freeze Frame Drop. le tonalità Subzero e Hot Coral offrono una palette blu chiaro e rosso acceso pensata per distinguere l’oggetto in modo personale ed espressivo. l’approccio comunicativo collega l’innovazione tecnologica a un’esperienza d’uso più umano, mantenendo l’affidabilità tipica del device. pebblebee clip 5: finiture evercolor freeze frame drop. le nuove finiture in edizione limitata, subzero e hot coral, sono presentate come parte integrante del progetto evercolor. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

