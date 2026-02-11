Pebblebee lancia due nuove finiture limitate per il tracker Clip 5. Le nuove versioni, parte dell’iniziativa Evercolor Freeze Frame Drop, arrivano con colori vivaci e un design più espressivo. L’azienda punta a rendere più facile trovare le chiavi grazie a queste edizioni speciali.

Pebblebee presenta due nuove finestre finiture in edizione limitata per il tracker Clip 5, inserite nell’iniziativa Evercolor Freeze Frame Drop. le tonalità Subzero e Hot Coral offrono una palette blu chiaro e rosso acceso pensata per distinguere l’oggetto in modo personale ed espressivo. l’approccio comunicativo collega l’innovazione tecnologica a un’esperienza d’uso più umano, mantenendo l’affidabilità tipica del device. pebblebee clip 5: finiture evercolor freeze frame drop. le nuove finiture in edizione limitata, subzero e hot coral, sono presentate come parte integrante del progetto evercolor. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Clip pebblebee 5 colori per trovare le chiavi in modo espressivo

