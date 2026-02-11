Classifica EuroLeague | Olimpia attenta a Dubai Virtus in calo

La situazione in Eurolega si fa sempre più tesa per l’Olimpia Milano, che si prepara a una trasferta a Dubai. La squadra italiana lotta per mantenere la posizione in vista della fase play-in, mentre la Virtus Bologna sta vivendo un momento di calo e rischia di allontanarsi dalla zona qualificazione. La classifica cambia di giorno in giorno e ogni partita può fare la differenza.

Nel contesto dell'Eurolega, l'analisi di classifica mette in luce opportunità e rischi legati all’accesso al play-in, evidenziando una Milano under pressione, una Dubai in crescita e una Virtus Bologna chiamata a reagire. Le dinamiche tra le squadre italiane e le formazioni continentali delineano scenari decisivi per le prossime settimane, con partite che potrebbero definire la posizione in classifica e l’orizzonte delle eliminatorie. milano è chiamata a una prova decisiva: l’incontro in programma all’Allianz Cloud il 13 febbraio assume valore di dentro-fuori e la squadra non può permettersi una sconfitta se vuole restare agganciata al sogno play-in. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

La Virtus Segafredo Bologna ha ottenuto una vittoria importante a Dubai, superando i padroni di casa per 72-80 nel Round 22 di Euroleague.

