Clamoroso dopo Napoli-Como arriva la decisione a sorpresa su Manganiello
Dopo le polemiche di Napoli-Como, la Lega calcio ha deciso di sospendere Manganiello per una partita. La decisione arriva a sorpresa, dopo le discussioni sui due episodi che hanno coinvolto Hojlund e Ramon. La scelta ha scatenato reazioni tra tifosi e addetti ai lavori, che ora si chiedono cosa succederà nelle prossime partite.
Sono state diverse le polemiche nate nelle ultime ore e riguardanti due particolari episodi di Napoli-Como, entrambi riguardanti Hojlund e Ramon. Nel primo caso il difensore spagnolo è stato ammonito, col Napoli che recriminva il rosso diretto. Nel secondo caso si richiedeva la seconda ammonizione, non arrivata. Nonostante le polemiche, per l’AIA la direzione arbitrale dell’arbitro è stata corretta. Napoli-Como, Manganiello non sarà fermato: “Direzione arbitrale non negativa”. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano a Radio CRC, l’Associazione Italia Arbitri non fermerà il direttore di gara Manganiello.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
