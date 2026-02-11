Per questa Festa degli Innamorati, il cioccolato si fa più di un dolce. Le fragranze gourmand, con note di cacao e frutti rossi, conquistano il mondo del beauty. Sempre più persone scelgono profumi che ricordano le cose che amano, trasformando il gesto di indossarli in un modo per celebrare l’amore.

La tendenza delle fragranze dolci e gourmand continua a sedurre. Note di cacao, frutti rossi e texture avvolgenti trasformano il beauty in un gesto romantico. Le fragranze dolci e gourmand continuano a dominare le tendenze beauty, conquistando chi ama profumi avvolgenti, cremosi e riconoscibili al primo respiro. Vaniglia, caramello e cacao restano tra le note più desiderate, complici social e passerelle che hanno riportato al centro della scena le scie golose, intense ma sofisticate. In questo scenario il cioccolato si conferma protagonista, non più soltanto come regalo da scartare a San Valentino ma come vero e proprio concetto olfattivo da indossare. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Cioccolato a San Valentino? Sì, ma da indossare

Approfondimenti su San Valentino Cioccolato

Nel cuore di Napoli, in Piazza San Pasquale, si accendono i motori per l’arrivo di Chocoliamo, il festival dedicato al cioccolato.

Arriva Chocoliamo a Napoli, la fiera dedicata al cioccolato e ai dolci in occasione di San Valentino.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su San Valentino Cioccolato

Argomenti discussi: San Valentino 2026: tutti i cioccolatini (e le idee regalo a tema food) che parlano d'amore; Cosa regalare a San Valentino 2026? Non solo cioccolatini; Cioccolato, quello fondente è il più acquistato per San Valentino in Italia; San Valentino, quando il cioccolato parla napoletano.

Chocoliamo a Chiaia, la Fiera del Cioccolato a San ValentinoDall’11 al 15 febbraio 2026 Chocoliamo arriva a Piazza San Pasquale a Chiaia con stand, workshop e animazione gratuita. napolike.it

Non solo cioccolato, un San Valentino tutto da mangiare e da bereCioccolatini, certamente, ma anche dolci e salati per celebrare la festa dell'amore e qualche buona bottiglia, per brindare anche felicemente da soli ... iodonna.it

Idea facilissima per San Valentino... Risotto alla barbabietola con crema di Parmigiano Trovi la ricetta completa con descrizione e foto passo passo al link https://blog.giallozafferano.it/spadellalapadella/risotto-di-san-valentino/ - facebook.com facebook

Promo di San Valentino per i tifosi bianconeri 20% di sconto con il codice “CUOREBIANCONERO” Leggi di più udinese.it/news/tifosi/pr… Acquista ora macron.com/it/merchandisi… x.com