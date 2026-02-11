Cinghiali giocano a pallone nel parco No non sono carini ma pericolosi

Un video divertente ma anche preoccupante mostra alcuni cinghiali che giocano a pallone nel parco di Roma. L’ex deputato Adriano Zaccagnini ha condiviso il filmato su Facebook, riprendendo questa scena insolita nella periferia della città. I grossi mammiferi si muovono tra colpi di muso e giravolte, come se stessero giocando a calcio tra gli alberi. Non si tratta di animali innocui: in molte zone della capitale, i cinghiali sono ormai una presenza costante e possono diventare pericolosi. La scena

Una "squadra" di cinghiali nel campetto gioca col pallone tra colpi di muso e giravolte, Il video è stato condiviso su Facebook dall'ex deputato Adriano Zaccagnini e viene da un parco nella periferia di Roma, in una delle tante zone in cui i grossi mammiferi in caccia di cibo dalle campagne ormai sono di casa. Non di rado li si vede scavare con il muso e giocare tra loro o come in questo caso con un pallone. Si tratta di comportamenti normali per questi animali, che possono anche strappare un sorriso a chi li vede. Ma c'è poco di "carino", basta guardare la stazza di questi esemplari nel campetto.

