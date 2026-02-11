Cinema Goldoni una serata da ricordare | sold out e grande entusiasmo per Muccino e Savignani

La sala del Cinema Goldoni si riempie fino all’ultimo posto. La serata di venerdì ha visto un pubblico entusiasta ascoltare Muccino e Savignani, che hanno attirato una grande folla. L’evento, organizzato per la serata, ha registrato il tutto esaurito e ha lasciato un segno tra gli spettatori, che hanno partecipato con grande interesse.

La presenza del regista romano e dell'attrice per la proiezione del film "Le cose non dette" ha trasformato la serata in un'occasione speciale, fatta di dialogo, emozioni e condivisione ANCONA - Una serata di cinema e cultura capace di lasciare il segno. L'evento organizzato il 7 febbraio 2025 presso il Cinema Goldoni ha registrato un successo straordinario, richiamando un pubblico numeroso e appassionato, fino a raggiungere il tutto esaurito nella sala grande, confermando ancora una volta quanto la città sappia rispondere con calore agli appuntamenti di qualità. Protagonisti dell'incontro sono stati il celebre regista Gabriele Muccino e l'attrice Beatrice Savignani, accolti con entusiasmo da una platea attenta e partecipe che ha potuto assistere alla proiezione di "Le cose non dette", ultima pellicola del regista e sceneggiatore romano.

