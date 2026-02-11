Cinema da Cime Tempestose Ritorna sotto qualsiasi forma e fammi impazzire a La Gioia Rapiscimi portami via partiamo!

Al cinema tornano i grandi classici romantici, come Cime Tempestose e La Gioia. Gli appassionati devono correre in sala, perché questi film sono ancora in programmazione. Sono storie di amori intensi e spesso tormentati, che sembrano ormai lontani dai sentimenti di oggi. Emily Bronte, autrice di Cime Tempestose, avrebbe forse sorpreso nel vedere come le passioni di quel passato si traducono in immagini ancora capaci di emozionare.

Perché non esistono più gli amori di una volta? Cosa risponderebbe oggi Emily Bronte che ha scritto questo classico del romanticismo inglese che racconta la storia di un amore distruttivo, quello di Heathcliff per la sorellastra Cathy, che si svolge su un’alta e ventosa collina dello Yorkshire, in una tenuta chiamata appunto “Cime tempestose” che rispecchia la natura passionale e travolgente dei personaliHeathcliff, com'è battezzato il protagonista di Cime tempestose, significa rupe coperta di erica, e subito viene definito «tagliente come una sega e duro come una roccia». Un’audace e originale reinterpretazione di una delle più grandi storie d’amore di tutti i tempi, “Cime Tempestose” di Emerald Fennell vede protagonisti Margot Robbie nel ruolo di Cathy e Jacob Elordi in quello di Heathcliff. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

A febbraio il cinema propone più di dieci film da non perdere.

