Il Bici Club di Prato si prepara già per il suo cinquantesimo anniversario. Il presidente Enzo Ricciarini conferma che, nonostante siano ancora lontani, i soci stanno pianificando l’evento che celebrerà mezzo secolo di attività. Dopo aver chiuso con successo l’ultima edizione, il club si concentra sul futuro e su come rendere ancora più memorabile questa ricorrenza.

Prato,11 febbraio 2026 - Dopo aver archiviato con soddisfazione l’ultima edizione il Bici Club di Prato con il suo presidente Enzo Ricciarini è già al lavoro per preparare la prossima edizione ancora lontana nel tempo ma che sarà davvero speciale. Infatti il ritrovo sarà il cinquantesimo della serie iniziata in un locale del Montalbano per festeggiare la fine della carriera come atleta di Franco Bitossi, e quindi le nozze d’oro dovranno essere festeggiate in maniera particolare. Si pensa a qualche personaggio dello sport di fama magari anche non del ciclismo come è avvenuto in passato in talune edizioni, mentre tra gli ex campioni del pedale qualcuno ha parlato di avere tra gli invitati d’onore un campione straniero. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo: il Bici Club di Prato pensa già al Cinquantenario

Approfondimenti su Bici Club Prato

Il Bici Club di Narnali si prepara per il tradizionale incontro di gennaio, che si terrà sabato 17 nel salone della parrocchia del paese.

Il Bici Club di Enzo Ricciarini ha ospitato un evento dedicato al ciclismo, con la partecipazione di figure storiche come Bitossi e Baronchelli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Bici Club Prato

Argomenti discussi: Non solo bici: nasce Hub The Project Club, la nuova idea di ciclismo; I CICLISTI E LA NEVE: STORIE DI EX SCIATORI ALLA VIGILIA OLIMPICA; Prossime Gare dal 26 Gennaio al 1 Febbraio 2026; Sc Padovani Polo Cherry Bank, presentate le bici Pinarello per il 2026.

Ciclismo, a Narnali il ritrovo del Bici ClubPrato,12 gennaio 2026 - Ormai ci siamo. Sabato 17 gennaio nel salone della parrocchia di Narnali (g.c.) torna il tradizionale appuntamento con la festa del Bici Club iniziativa che con grande ... lanazione.it

Ciclismo, Bitossi e Baronchelli alla festa del Bici ClubPrato, 18 gennaio 2026 – Alle soglie del cinquantenario che sarà festeggiato l’anno prossimo, ha riscosso il solito gran successo il ritrovo dei campioni del ciclismo al Bici Club di Enzo Ricciarini, ... lanazione.it

L'8 febbraio 1972, Jimmy Smith registra, al Bombay Bicycle Club di Los Angeles, l'album "Root Down". Il 33 giri uscì nello stesso anno. .... Dischi da leggere: bit.ly/dischidaleggere - facebook.com facebook