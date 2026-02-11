Ciclabili e alberi in vista La mobilità di Garbatola nel progetto di fattibilità

Il Comune ha presentato il progetto di fattibilità per migliorare la mobilità a Garbatola. L’intervento prevede la creazione di nuove piste ciclabili e l’installazione di alberi lungo le strade. L’obiettivo è rendere più sicuro e più facile spostarsi in frazione, collegandola meglio con il capoluogo e la rete metropolitana Cambio. Ora si aspetta il via libera per mettere in pratica queste idee.

Presentato dal Comune il progetto di fattibilità tecnico-economica dedicato alla mobilità nella frazione di Garbatola, un intervento integrato che unisce la riorganizzazione della circolazione alla realizzazione di una nuova ciclopedonale di collegamento con il capoluogo e con la rete metropolitana Cambio. L'obiettivo è ripensare gli spostamenti quotidiani migliorando sicurezza, accessibilità e qualità degli spazi. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile per 340mila euro, finanziato attraverso la convenzione relativa all'immobile "Il Fungo", conclusa dalla Giunta di Daniela Colombo (nella foto).

