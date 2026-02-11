Ci sono le Olimpiadi vietato scioperare | la Commissione di Garanzia segnala a Salvini lo stop del trasporto aereo

Da ilfattoquotidiano.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione di Garanzia ha deciso di vietare gli scioperi nel settore del trasporto aereo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La motivazione è che il sciopero potrebbe creare un “concreto pericolo di pregiudizio” alla libertà di circolazione. La decisione colpisce i lavoratori che avevano annunciato mobilitazioni per il 16 febbraio e il 7 marzo, mentre l’organizzazione delle Olimpiadi si avvicina rapidamente.

Ci sono le Olimpiadi, quindi è vietato scioperare. La Commissione di Garanzia sugli scioperi ritiene che esista un “concreto pericolo di pregiudizio” alla libertà della circolazione a causa di due mobilitazioni indette dai lavoratori del trasporto aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo. Le due date sono infatti ritenute “critiche” a causa della “sovrapposizione” con i Giochi Olimpici e Paralimpici. Per questo, nella delibera adottata martedì, ha segnalato il tutto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In altre parole: si apre la strada alla precettazione. Salvo che i sindacati non decidano di adeguarsi alla richiesta della Commissione che ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

ci sono le olimpiadi vietato scioperare la commissione di garanzia segnala a salvini lo stop del trasporto aereo

© Ilfattoquotidiano.it - Ci sono le Olimpiadi, vietato scioperare: la Commissione di Garanzia segnala a Salvini lo stop del trasporto aereo

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Sciopero del trasporto aereo: fasce di garanzia e diritti dei viaggiatori

Sciopero del trasporto aereo, mercoledì nero per i passeggeri: stop di 4 ore e disagi negli aeroporti

Mercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata difficile per il trasporto aereo, con uno sciopero nazionale di quattro ore che coinvolge compagnie, servizi di handling e controllo del traffico.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utili; Quali città ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026?; Quattro cose da sapere sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026; Olimpiadi invernali 2026, i guadagni di pochi a spese di molti.

ci sono le olimpiadi100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-CortinaCorreva l’anno 1924. Le Olimpiadi erano ormai una realtà consolidata, al punto da essere state in grado di resistere alla pausa forzata della Prima guerra mondiale, e Pierre de Coubertin, forte del su ... tpi.it

ci sono le olimpiadiCi siamo, al via le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026Da oggi e sino al 22 febbraio l'Italia ospiterà la XXVesima edizione dei Giochi, la prima diffusa. 7 le sedi di gara. 16 le discipline. circa 2900 gli atleti provenienti da tutto il mondo ... rainews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.