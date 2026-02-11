La Commissione di Garanzia ha deciso di vietare gli scioperi nel settore del trasporto aereo in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La motivazione è che il sciopero potrebbe creare un “concreto pericolo di pregiudizio” alla libertà di circolazione. La decisione colpisce i lavoratori che avevano annunciato mobilitazioni per il 16 febbraio e il 7 marzo, mentre l’organizzazione delle Olimpiadi si avvicina rapidamente.

Ci sono le Olimpiadi, quindi è vietato scioperare. La Commissione di Garanzia sugli scioperi ritiene che esista un “concreto pericolo di pregiudizio” alla libertà della circolazione a causa di due mobilitazioni indette dai lavoratori del trasporto aereo per il 16 febbraio e il 7 marzo. Le due date sono infatti ritenute “critiche” a causa della “sovrapposizione” con i Giochi Olimpici e Paralimpici. Per questo, nella delibera adottata martedì, ha segnalato il tutto al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. In altre parole: si apre la strada alla precettazione. Salvo che i sindacati non decidano di adeguarsi alla richiesta della Commissione che ha proposto di riposizionare le astensioni collettive nell’intervallo temporale tra il 24 febbraio e il 4 marzo, non interessato dal calendario delle competizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ci sono le Olimpiadi, vietato scioperare: la Commissione di Garanzia segnala a Salvini lo stop del trasporto aereo

Mercoledì 17 dicembre 2025 si preannuncia una giornata difficile per il trasporto aereo, con uno sciopero nazionale di quattro ore che coinvolge compagnie, servizi di handling e controllo del traffico.

