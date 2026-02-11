Ci lasciamo Il volto di Canale 5 rompe con la compagna dopo un figlio e la proposta di nozze

Nelle ultime ore, sui social si è diffusa la notizia della rottura tra uno dei volti di Temptation Island e la sua compagna. Dopo aver avuto un figlio e averle fatto la proposta di matrimonio, l’uomo ha deciso di lasciarla. La notizia ha suscitato molte reazioni tra i follower, mentre sui social si moltiplicano commenti e supposizioni sulla motivazione della separazione.

Nelle ultime ore il mondo dei social è stato attraversato da una notizia che riguarda uno dei volti più discussi di Temptation Island. A riaccendere i riflettori è stato l’ex protagonista del reality delle tentazioni di Canale 5, che ha annunciato la fine della relazione con Denise Lo Giudice, la donna con cui aveva costruito una famiglia e dalla quale tre anni fa aveva avuto un figlio. Il pubblico lo aveva conosciuto durante la sua partecipazione al programma insieme alla fidanzata dell’epoca, Ilaria Teolis. All’interno del villaggio si era distinto per la particolare vicinanza ad alcune single, atteggiamento che aveva incrinato irrimediabilmente il rapporto.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

