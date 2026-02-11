Ci hanno aggredito in casa | soccorsi due 18enni a Milano uno è stato accoltellato al torace

Due ragazzi di 18 anni sono finiti in ospedale a Milano dopo essere stati aggrediti in casa. La polizia è intervenuta in via Severini nella serata dell’11 febbraio, quando alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Uno dei giovani ha riportato una ferita da arma da taglio al torace, mentre l’altro ha solo ferite lievi. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e chi siano gli aggressori.

