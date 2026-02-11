Ci hanno aggredito in casa | soccorsi due 18enni a Milano uno è stato accoltellato al torace

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due ragazzi di 18 anni sono finiti in ospedale a Milano dopo essere stati aggrediti in casa. La polizia è intervenuta in via Severini nella serata dell’11 febbraio, quando alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Uno dei giovani ha riportato una ferita da arma da taglio al torace, mentre l’altro ha solo ferite lievi. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e chi siano gli aggressori.

Due 18enni sono stati soccorsi in via Severini a Milano nella serata dell'11 febbraio. Uno è stato accoltellato al torace, l'altro ha ferite più lievi. I giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Milano Severini

Studente accoltellato a Milano, il padre di uno dei due 18enni del branco: "Ahmed non c'entra niente, è un bravo ragazzo"

I 18enni che hanno accoltellato uno studente restano in carcere, no ai domiciliari: "Minimizzato colpe"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Milano Severini

Argomenti discussi: Corteo pro Askatasuna, vertice sul decreto Sicurezza. Meloni auspica una risoluzione unitaria - Video - Manifestanti da tutte le parti, mi sono ritrovato a terra. Grazie al mio collega-fratello; San Lorenzo, ubriaco dà in escandescenza in strada: calci e pugni ai poliziotti; Askatasuna, dimesso poliziotto. Arrestato uno dei presunti aggressori; AGGREDITO PER IL CELLULARE DAI MARANZA IN PIAZZA DEL POPOLO: CI HANNO PICCHIATO.

ci hanno aggredito inA Minneapolis 16 arresti, 'hanno aggredito gli agenti'(ANSA) - WASHINGTON, 28 GEN - La procuratrice generale Usa, Pam Bondi, ha annunciato che gli agenti federali hanno identificato e arrestato 16 persone a Minneapolis, accusate di aver aggredito agenti ... msn.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.