Ci hanno aggredito in casa | soccorsi due 18enni a Milano uno è stato accoltellato al torace
Due ragazzi di 18 anni sono finiti in ospedale a Milano dopo essere stati aggrediti in casa. La polizia è intervenuta in via Severini nella serata dell’11 febbraio, quando alcuni testimoni hanno chiamato i soccorsi. Uno dei giovani ha riportato una ferita da arma da taglio al torace, mentre l’altro ha solo ferite lievi. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire cosa sia successo e chi siano gli aggressori.
Due 18enni sono stati soccorsi in via Severini a Milano nella serata dell'11 febbraio. Uno è stato accoltellato al torace, l'altro ha ferite più lievi. I giovani hanno raccontato di essere stati aggrediti.
Studente accoltellato a Milano, il padre di uno dei due 18enni del branco: "Ahmed non c'entra niente, è un bravo ragazzo"
I 18enni che hanno accoltellato uno studente restano in carcere, no ai domiciliari: "Minimizzato colpe"
