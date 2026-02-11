ChorusLife | spettacolo di giocoleria truccabimbi gratis e tanti eventi per il Carnevale

Venerdì 13 febbraio a ChorusLife prende il via il Carnevale con una serie di eventi per tutte le età. Ci saranno spettacoli di giocoleria, una baby dance e tante acrobazie tra cui scegliere. Inoltre, i bambini potranno divertirsi con un truccabimbi gratuito. La festa continua nel weekend con tante sorprese tra cui il

GLI EVENTI. «Carnival on ice», baby dance, acrobazie ed equilibrismi tra gli eventi di Carnevale anche in ChorusLife da venerdì 13 febbraio. Maschere, musica, animazione e spettacoli: a ChorusLife arriva il Carnevale con un calendario di appuntamenti pensati per famiglie e bambini, tra Piazza del Sagittario e la pista di pattinaggio. In programma una serata party su prenotazione, un weekend di iniziative con truccabimbi e performance per tutte le età e, a chiudere, una cena a tema per il Carnevale Ambrosiano. Si parte venerdì 13 febbraio con la «Cena Spettacolare - Carnival Dinner», dalle 21 nell’Area Food interna di Piazza del Sagittario (info e prenotazioni, tel. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

