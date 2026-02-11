Il presidente Xi Jinping ha parlato alle forze armate cinesi, facendo una rara dichiarazione pubblica sui recenti purghe militari. Xi ha detto che l’esercito cinese si è rafforzato nel combattimento contro la corruzione, e ha sottolineato l’importanza di continuare su questa strada. La sua presa di parola arriva in un momento in cui le forze armate sono sotto stretta osservazione, e segna un messaggio chiaro di determinazione.

“The past year has been unusual and extraordinary,” Xi told the military in a virtual address. “The People’s Army has deepened its political re-education, effectively addressed various risks and challenges, and undergone revolutionary forging in the fight against corruption.” “L’anno passato è stato insolito e straordinario”, ha detto Xi ai militari in un discorso virtuale. “L’Esercito Popolare ha approfondito la sua rieducazione politica, ha affrontato efficacemente vari rischi e sfide e si è forgiato in modo rivoluzionario nella lotta alla corruzione”. Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - China’s Xi makes rare public reference to recent military purges

Approfondimenti su Xi Jinping Forze

La Germania si sente più vicina agli Stati Uniti che alla Cina, anche se ci sono state tensioni recenti.

Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che India e Cina sono

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Çin’de askeri deprem: Generaller neden hapse giriyor

Ultime notizie su Xi Jinping Forze

Argomenti discussi: Il ruolo della Cina nell’economia globale; Trump: 'Good call with Xi, I will be in China in April'. Putin proposes energy deal to Beijing; Gold tumbles to three-week low on Fed chair nomination; China’s Xi and Trump talk by phone Chinese state media report.

Italian #shorttrackskating makes history at #MilanoCortina2026, winning mixed relay GOLD – guided by Chinese head coach Qi Mengyao! After retiring as a national team skater for China, Qi moved into coaching and took over #TeamItalia in 2023. U - facebook.com facebook