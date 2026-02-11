chiello annuncia il nuovo album agonia da oggi in pre order

Chiello annuncia il suo nuovo album, intitolato Agonia. Da oggi i fan possono già pre-ordinarlo, mentre il disco sarà disponibile dal 20 marzo in digitale, CD e vinile. Chiello prepara anche un tour nei club per presentare il lavoro dal vivo.

Chiello annuncia il nuovo album dal titolo Agonia che anticipa il tour nei club, la tracklist. Dal 20 marzo sarà disponibile in digitale e nei formati CD (standard e autografato) e vinile (standard, autografato e colorato trasparente) Agonia, il nuovo album di Chiello. Attivo il pre-order. Agonia è un concept album che dialoga con questo immaginario e scava nelle venature più profonde dell’essere umano, esplorando fragilità, solitudine, desiderio e introspezione emotiva. La tracklist completa. 1. A TESTA ALTA 2. VULCANO 3. SALVAMI DA ME STESSO 4. TI PENSO SEMPRE 5. POLYNESIAN VILLAGE 6. DESATURARSI 7. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Chiello presenta il suo pezzo per il prossimo Festival di Sanremo 2026

Argomenti discussi: Chiello: A Sanremo? Spero di arrivare ultimo. Poi parla del nuovo album; Chiello: avrei voluto scrivere Mi sono innamorato di te… a Sanremo la canterò con Morgan; Sanremo 2026. Chiello debutta al Festival, dopo il successo di Scarabocchi, l’artista annuncia anche il nuovo tour; Dal 20 marzo disponibile Agonia il nuovo album dell'artista lucano Chiello in gara al 76° Festival di Sanremo con il brano Ti penso sempre.

