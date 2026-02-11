Chiassai Martini nel gruppo di lavoro del Cnel come esperta di comunità energetiche

Questa mattina si è insediato ufficialmente al Cnel il nuovo gruppo di lavoro “Tenval”, dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Tra i membri c’è Chiassai Martini, che si occuperà di coordinare le attività e portare avanti le questioni legate alle comunità energetiche sul territorio. La presenza di questa esperta rafforza l’attenzione del settore verso soluzioni più sostenibili e condivise.

Il sindaco di Montevarchi: "La Fondazione Cer Italia è oggi considerata un modello virtuoso di comunità energetica a trazione pubblica, la prima a operare su tutto il territorio nazionale" Si è ufficialmente insediato presso il Cnel il Gruppo di lavoro "Tenval" dedicato alle comunità energetiche rinnovabili. Un nuovo team, coordinato dal consigliere Paolo Pirani, che annovera tra gli esperti del settore il sindaco di Montevarchi e presidente della Fondazione Cer Italia, Silvia Chiassai Martini, affiancata da Sergio Olivero (Concernet), Nicoletta Gozo (Osservatorio Cer – Enea), Lucio Brignoli (Presidente Sinergia), Giorgio Nanni (Legacoop), Sergio Porcellini e Maria Adele Prosperoni (Confcooperative).

