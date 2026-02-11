Chi vuole adottare i cinghiali della Sfattoria degli ultimi? La Regione li cede | Abituati al contatto dell’uomo

La Regione ha deciso di cedere i cinghiali della Sfattoria degli ultimi, che ormai si sono abituati al contatto con l’uomo. Chi vuole adottarli può presentare domanda e, se verrà scelto, dovrà coprire le spese per l’accoglienza. I cuccioli e gli ibridi di fauna selvatica restano nel rifugio alle porte di Roma, pronti a trovare una nuova casa.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.