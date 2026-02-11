Chi vuole adottare i cinghiali della Sfattoria degli ultimi? La Regione li cede | Abituati al contatto dell’uomo

Da fanpage.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione ha deciso di cedere i cinghiali della Sfattoria degli ultimi, che ormai si sono abituati al contatto con l’uomo. Chi vuole adottarli può presentare domanda e, se verrà scelto, dovrà coprire le spese per l’accoglienza. I cuccioli e gli ibridi di fauna selvatica restano nel rifugio alle porte di Roma, pronti a trovare una nuova casa.

I cinghiali e gli ibridi di fauna selvatica presenti nel rifugio alle porte di Roma potranno essere ceduti a enti pubblici o privati e i costi sono a carico di chi vorrà ospitarli. La Regione Lazio ha pubblicato un avviso in cui specifica quali sono le condizioni per la gestione degli animali sotto sequestro alla Sfattoria degli ultimi.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

