Chi sono i due uomini fermati per l’assalto al portavalori Scoperta choc su uno di loro

Due uomini sono stati fermati ieri nel Salento in seguito a un tentativo di assalto a un portavalori. La polizia ha avviato le indagini e, durante le verifiche, ha scoperto qualcosa di inaspettato su uno dei fermati. Per ore, l’area è rimasta sotto stretta sorveglianza, con sirene e posti di blocco che hanno paralizzato alcune strade della zona. La tensione è alta, e gli inquirenti continuano a lavorare per capire se ci siano collegamenti con altri episodi simili nella regione.
Per ore, nel Salento, l’aria è stata quella dei film più tesi: sirene, posti di blocco, strade tagliate e una sensazione addosso difficile da mandare via. Un’azione studiata al millimetro, violenta, rapida. Eppure, qualcosa è andato storto. E a un certo punto la corsa si è fermata, bruscamente, in mezzo alle campagne. Solo dopo, pezzo dopo pezzo, è emerso cosa fosse successo davvero lungo una delle arterie più battute tra Brindisi e Lecce. E soprattutto chi sarebbero gli uomini finiti in mano agli investigatori: due nomi che, messi nero su bianco, raccontano un profilo inquietante. Uno in particolare.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
