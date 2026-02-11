Chi guiderà il Tottenham dopo Frank? Ecco i candidati per la panchina ad interim e i nomi in vista per l' estate

Dopo l’addio di Frank, il Tottenham cerca un allenatore ad interim, mentre si fanno già i nomi per la prossima stagione. La società ha deciso di affidare temporaneamente la guida a un tecnico provvisorio, ma non ha ancora scelto chi sarà. Intanto, i dirigenti valutano diverse opzioni per il futuro, con nomi che circolano tra i possibili candidati per la panchina estiva. La crisi in casa Spurs si fa sentire, e il club si muove in fretta per trovare una soluzione stabile.

Una difficile fase di transizione sta attraversando il club londinese, con cambiamenti repentini alla guida tecnica e inquietudini nella classifica della Premier League. La recente esclusione di Thomas Frank, ufficializzata di fronte alle pressioni sportive, ha spinto la dirigenza degli Spurs a indicare una soluzione di emergenza, che possa garantire stabilità e competenza nell’immediato. Per fronteggiare la delicata situazione, la scelta strategica è ricaduta su un profilo interno al club. L’ex difensore olandese John Heitinga, attualmente nello staff tecnico, si trova ora a dirigere la squadra come manager ad interim. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Chi guiderà il Tottenham dopo Frank? Ecco i candidati per la panchina ad interim e i nomi in vista per l'estate Approfondimenti su Tottenham Hotspur Tottenham, chi al posto di Frank? Individuato un profilo come allenatore ad interim! I nomi caldi per l’estate Il Tottenham cerca ancora un allenatore dopo l’addio di Frank. Idea Maresca per il Tottenham, l’italiano tra i possibili candidati in caso di esonero di Frank Enzo Maresca è tra i possibili candidati per la panchina del Tottenham, qualora Frank venga esonerato. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Tottenham Hotspur Il prossimo allenatore del Tottenham: Mauricio Pochettino, Oliver Glasner e i principali candidati per sostituire definitivamente Thomas Frank, esonerato, nel nord di Londra ...GOAL passa in rassegna i principali candidati alla successione di Thomas Frank come allenatore del Tottenham Hotspur, dopo che il danese è stato esonerato mercoledì mattina. goal.com Tottenham, esonerato Thomas Frank: per la panchina spunta De ZerbiAllenatore diverso, stessi risultati. Il Tottenham aveva scelto Thomas Frank per ricostruire dalle macerie causate da Ange Postecoglu, vittoria di Europa League a parte, ma con l'ex allenatore del Bre ... msn.com Santini (ora sindaco di Pratovecchio Stia): "Giusto allargare l’area protetta". L’ex Valbonesi: "Si aspetti di sapere chi guiderà" - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.