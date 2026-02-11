Welo, il rapper salentino, si prepara a sorpresa per Sanremo 2026. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani senza riuscire a entrare tra le Nuove Proposte, il cantante ha deciso di non arrendersi. Ora canta la sigla ufficiale del festival, dimostrando che anche un fallimento può aprire nuove strade. La sua musica si fa sentire e l’obiettivo di spiccare sul palco più famoso d’Italia resta vivo.

Non sempre una battuta d’arresto si rivela un fatto negativo all’interno di una carriera. Welo lo sa bene: per il cantante salentino, che ha partecipato a Sanremo Giovani senza riuscire a rientrare nelle Nuove Proposte, il Festival ha assunto un sapore diverso. Il palco dell’Ariston non lo vedrà in gara, ma sarà difficile togliersi la sua musica dalla testa: la sua canzone è stata infatti scelta da Carlo Conti come jingle ufficiale di Sanremo 2026. Chi è Welo. Welo, nome d’arte di Manuel Mariano, classe 1999, nasce e cresce in Salento, dove la musica diventa presto un modo per raccontarsi e prendere posizione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi è Welo, il rapper che canta la sigla di Sanremo 2026

Tony Pitony è un artista di cui si conosce poco, ma la sua presenza nella sigla di FantaSanremo 2026 ha attirato l'attenzione.

Questa mattina è arrivata la novità: Welo, il rapper leccese classe 1999, sarà il nuovo artista dietro la sigla del Festival di Sanremo 2026.

