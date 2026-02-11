Chi è Irina Shayk | dalle passerelle globali a Sanremo 2026

Irina Shayk si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 per affiancare Carlo Conti e Laura Pausini. La supermodella russa prenderà il posto di Andrea Pucci, che ha dato forfait all’ultimo momento. La sua presenza segna un ulteriore passo verso un festival sempre più globale, con star internazionali che invadono la scena italiana.

La modella russa Irina Shayk salirà sul palco dell’Ariston durante la terza serata di Sanremo 2026, il 26 febbraio.

