Chi è Carolina Sala Irina l’attrice della terza stagione di Cuori?

Carolina Sala entra nel cast di “Cuori” e interpreta Irina Monteu. È una delle new entry della terza stagione, attualmente in onda su Rai 1. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei fan, curiosi di scoprire di più sul suo personaggio e sulla sua carriera.

Una delle new entry della terza stagione di Cuori, attualmente in onda su Rai 1, è Carolina Sala, nelle vesti di Irina Monteu. Sin dalla sua prima apparizione nel medical drama ambientato nella Torino degli anni’70, l’attrice ha destato grande curiosità tra gli spettatori. Irina: il nuovo volto femminile di questa stagione. Il personaggio, al centro delle trame di questa nuova stagione, è una cantante di nightclub, dalla voce angelica e dalla sensualità magnetica. Dietro il suo fascino si cela però una storia dolorosa, che si intreccia con il passato di Alberto Ferraris (interpretato da Matteo Martari ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

