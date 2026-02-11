Chi arbitra Inter-Juventus? In pole un esordiente

L’attesa per sapere chi arbitrerà Inter-Juventus cresce di ora in ora. La partita si gioca sabato sera a San Siro e i tifosi sono curiosi di scoprire il nome dell’arbitro che dirigerà l’incontro. Al momento, in pole c’è un arbitro esordiente, ma ancora niente di ufficiale. La scelta potrebbe influenzare molto la partita, specie considerando l’importanza dello scontro tra le due big del calcio italiano.

Chi arbitra Inter-Juventus. Cresce l’attesa per conoscere il nome dell’ arbitro che dirigerà Inter-Juventus, in programma sabato sera a San Siro. Per il Derby d’Italia, una delle sfide più delicate e seguite del campionato, in pole position c’è Federico La Penna, fischietto della sezione di Roma. La scelta ufficiale non è ancora arrivata, ma l’orientamento sembra chiaro: La Penna potrebbe essere designato per la sua prima direzione in assoluto di un Inter-Juve. Le alternative restano Daniele Doveri e Maurizio Mariani. Qualora venisse confermata la nomina di La Penna, uno tra Doveri e Mariani dovrebbe ricoprire il ruolo di quarto ufficiale, a testimonianza della volontà del designatore Gianluca Rocchi di costruire una squadra arbitrale di altissimo livello per un match così carico di tensione e significato.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

