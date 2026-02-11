Arriva in 100 città italiane il nuovo film su Francesca Albanese,

“La proiezione del docufilm Disunited Nations allo Spazio Roma richiama l’attenzione perché ha come protagonista Francesca Albanese, che nei giorni scorsi ha definito ‘Israele il nemico comune di tutta l’umanità’. Non ‘il governo di Israele’, non ‘Netanyahu’, proprio Israele. Il punto politico non riguarda chi ospita l’evento, ma le posizioni pubbliche di chi viene messo al centro dell’iniziativa. Non è un fatto neutro né solo culturale”, spiega Alessandro Benigno, presidente cittadino di Fratelli d’Italia Vicenza. Polemiche anche a Vicenza per il film “Disunited nations”. Il riferimento è alla proiezione vicentina, prevista nella serata di domani 11 febbraio allo Spazio Roma, rientra in un’iniziativa nazionale promossa dalla casa di distribuzione Mescalito Film, che coinvolge circa 100 città italiane, con il documentario diretto dal regista francese Christophe Cotteret. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Checco Zalone, scansati: il film su Francesca Albanese “Disunited nations” arriva in 100 città d’Italia

Mercoledì sera il cinema Eliseo di Cesena proietta il film “Disunited Nations”, diretto da Christophe Cotteret.

A Napoli, si tiene il secondo appuntamento del tour italiano dedicato a “Disunited Nations”, il documentario diretto da Christophe Cotteret e distribuito da Mescalito Film.

