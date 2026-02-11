Le previsioni per San Valentino non sono buone nelle Marche. La regione resta sotto nuvole e pioggia, e il meteo non promette miglioramenti nel weekend. Domenica tornerà anche il freddo, quindi chi aveva in programma di uscire all’aperto dovrebbe pensare a un piano alternativo.

State facendo programmi per San Valentino? Se avete in mente di trascorrere sabato prossimo la festa degli innamorati all'aperto, nelle Marche il quadro meteo non sembra dei più favorevoli, anche se tra mattino e pomeriggio potrebbero proporsi momenti più asciutti. Nella serata, come anche durante la notte tra sabato e domenica, meglio restare al chiuso, perché il tempo sarà più perturbato e le temperature si abbasseranno, con possibili nevicate che nella giornata di domenica 15 potrebbero scendere fino a quote di alta collina. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Che tempo farà per San Valentino? Sulle Marche ancora nuvole e pioggia: domenica tornerà il freddo

Milano si trova sotto una perturbazione atlantica che, secondo le previsioni di 3bmeteo, continuerà a portare pioggia e nuvole anche nei prossimi giorni.

