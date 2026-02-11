Che scarpe abbinare a un vestito rosso o bordeaux da San Valentino in poi

Il rosso e il bordeaux sono i colori protagonisti di questa stagione, soprattutto a San Valentino. Chi ha deciso di indossare un vestito di questi toni si domanda spesso quale scarpa scegliere. La scelta giusta può fare la differenza, e molte optano per modelli semplici ma eleganti, senza esagerare. Basta un paio di scarpe nere, nude o magari con qualche dettaglio in oro, per completare un look senza sbagliare. La regola generale? Semplicità e stile, per valorizzare il vestito senza distrarre.

C'è un colore che, più di altri, mette Cupido in modalità lavoro straordinario: il rosso. O il suo alter ego più sofisticato, il bordeaux. Perfetti per San Valentino, per una cena romantica o per qualsiasi occasione in cui si voglia lasciare il segno, questi due colori hanno però un piccolo effetto collaterale, sopratutto se scegli per un vestito: mettono immediatamente in crisi la scelta delle scarpe. Quando si indossa un look così vistoso basta una calzatura sbagliata per rovinare l'incantesimo. Niente panico: la soluzione esiste, ed è semplicemente un fatto di styling.

