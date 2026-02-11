' Cesena in bolla' fa il pieno in Fiera l' evento ha visto una massiccia affluenza di operatori del settore

La fiera di Cesena ha registrato un’ampia partecipazione nei giorni del “Cesena in Bolla Taste&Wine Festival”. Nei padiglioni di Pievesestina, operatori del settore Horeca si sono incontrati per brindare, discutere di affari e scambiarsi idee. L’evento ha attirato molti professionisti, che hanno approfittato delle due giornate per raccontarsi e stringere nuove collaborazioni.

Brindisi, incontri, affari e tanta voglia di raccontarsi: il 9 e 10 febbraio con “Cesena in Bolla Taste&Wine Festival” i padiglioni fieristici di Pievesestina si sono trasformati nella vetrina del vino nazionale dedicata agli addetti ai lavori del settore Horeca. Grande affluenza quest’anno.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

I migliori vini della penisola e d'Oltralpe arrivano in Fiera con "Cesena in bolla": in mostra oltre 150 tra le cantine più pregiate

Torna a Cesena l’appuntamento con “Cesena in bolla”, l’evento che mette sotto i riflettori oltre 150 cantine di spumanti Metodo Classico, italiani e stranieri.

