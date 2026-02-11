' Cesena in bolla' fa il pieno in Fiera l' evento ha visto una massiccia affluenza di operatori del settore

La fiera di Cesena ha registrato un’ampia partecipazione nei giorni del “Cesena in Bolla Taste&Wine Festival”. Nei padiglioni di Pievesestina, operatori del settore Horeca si sono incontrati per brindare, discutere di affari e scambiarsi idee. L’evento ha attirato molti professionisti, che hanno approfittato delle due giornate per raccontarsi e stringere nuove collaborazioni.

Torna a Cesena l'appuntamento con "Cesena in bolla", l'evento che mette sotto i riflettori oltre 150 cantine di spumanti Metodo Classico, italiani e stranieri. CesenaINbolla 2026 Taste & Wine Festival il 9 e 10 febbraio a Cesena Fiera 11° Edizione con la partecipazione di oltre 150 espositori che portano in degustazione più di 1.200 etichette di vini bianchi, vini rossi e bollicine, oltre alle eccellenze gastronomiche

