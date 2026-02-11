Questa mattina a Cerano, una donna di 79 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava via Gramsci. L’auto ha urtato la pedona e subito dopo si è data alla fuga. I vigili sono riusciti a rintracciare il conducente poco dopo, grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza. La donna è stata soccorsa e portata in ospedale, ma le sue condizioni non sembrano gravi.

Anziana investita da un'auto che non si è fermata.É successo nella mattinata di lunedì 9 febbraio a Cerano, in via Gramsci, dove un'auto ha urtato un pedone, una donna di 79 anni, e si è allontanato senza prestare soccorso.Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa, che ha soccorso.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Cerano Investimento

Un uomo di 40 anni di origini egiziane, ospite del centro di permanenza per il rimpatrio di Siculiana, si è allontanato volontariamente dalla struttura.

Un uomo di Pesaro ha urtato una donna di 70 anni, causandole la caduta, e si è allontanato senza prestare soccorso.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Cerano Investimento

Argomenti discussi: Cerano, investe una 79enne e si allontana: rintracciato dai vigili; A CERANO INVESTE UNA 79ENNE E POI VIENE RINTRACCIATO DALLA POLIZIA LOCALE; Igor in campo domani a Macerata. Ecco le date dei match di Champions.

Attraversano le strisce tenendosi a braccetto, anziane amiche investite da una 79enne: una è graveMilano, 9 ottobre 2025 – Incidente questa mattina, giovedì 9 ottobre, a Milano, in via Aldini, nel quartiere di Quarto Oggiaro. Due donne di 86 e 84 anni sono state investite sulle strisce da un'auto ... ilgiorno.it

Davante Corsicef. . “La mia voce invecchierà in modo diverso dal mio corpo.” C’è chi investe sul tempo, Veronica ha scelto di investire sulla sua voce. Dopo anni a seguire le sue passioni, oggi Veronica sta finendo il corso di speaker radiofonico e televisivo - facebook.com facebook