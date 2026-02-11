Ceprano Suo genero è in stato di fermo per debiti | 88enne consegna migliaia di euro a finti Carabinieri

Un’anziana di 88 anni di Ceprano ha consegnato migliaia di euro a due uomini che si sono spacciati per carabinieri. I truffatori hanno raccontato che il genero dell’anziana era in stato di fermo per debiti e hanno portato via i soldi. La donna si è lasciata convincere e ha consegnato il denaro, cadendo nel trucco ben studiato dei falsi carabinieri. La polizia sta indagando per fermare i responsabili.

Ancora una truffa ai danni di persone anziane in Ciociaria, messa a segno con il collaudato copione del "finto Maresciallo". L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, 10 febbraio 2026, a Ceprano.La vittima, una donna di 88 anni, è stata contattata telefonicamente presso la propria.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Approfondimenti su Ceprano Truffa Ceprano, "Tuo figlio è nei guai giudiziari", anziana raggirata consegna 6.000 euro Un’anziana di Ceprano ha consegnato 6. “Suo figlio è stato arrestato per furto, prepari i gioielli”: la truffa dei finti carabinieri riesce, ma finisce con l’arresto Una truffa ai danni di un’anziana di 85 anni si è conclusa con l’arresto dei responsabili. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Ceprano Truffa Argomenti discussi: Ceprano, Suo genero è in stato di fermo per debiti: 88enne consegna migliaia di euro a finti Carabinieri; Ceprano, Anziana truffata con il trucco del finto carabiniere; Truffe, anziana di Ceprano raggirata da finto dipendente di Poste: i consigli per difendersi; Ceprano – Truffa a un’anziana: finti carabinieri si fanno consegnare migliaia di euro. Per la Pasqua 2026, la Bottega Equa propone alle scuole primarie e secondarie di primo grado le uova solidali della Bottega Equa, accompagnate da sorprese realizzate dagli ospiti del @Centro Diurno "Il Girasole" di Ceprano e del Centro diurno Veroli. Un’i - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.