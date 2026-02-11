Centro storico al buio da settimane | Guasto sulla linea di alimentazione

Da settimane il centro storico resta al buio. I residenti sono stanchi e si sono rivolti alle autorità, chiedendo interventi rapidi per risolvere il problema. La causa sembra essere un guasto sulla linea di alimentazione, ma finora nessuno ha ancora sistemato la situazione. La mancanza di luce sta creando disagio e preoccupazione tra chi vive e lavora nelle strade principali.

Centro storico al buio da settimane. I cittadini, esasperati hanno alzato la voce chiedendo interventi risolutivi. La risposta del sindaco Sebastiano Mazzarini non si è fatta attendere, spiegando la natura tecnica e imprevedibile del problema: "Da qualche settimana l'impianto di pubblica illuminazione del nostro centro storico è soggetto a spegnimenti imprevisti per un guasto sulla linea di alimentazione elettrica dei singoli punti luce. L'individuazione del tratto danneggiato non è di semplice soluzione: la rottura non è completa, per cui l'interruzione si presenta in modo casuale anche a distanza di giorni.

