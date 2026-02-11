Centro Craparo trasferito a Favara il Tar respinge il ricorso

Il Tribunale Amministrativo della Sicilia ha respinto il ricorso di una società contro il trasferimento del Centro Craparo da Agrigento a Favara. La decisione chiude così la disputa legale che aveva sollevato proteste e dubbi sulla scelta di spostare la struttura. Ora il centro di riabilitazione potrà operare a Favara senza ulteriori ostacoli giudiziari.

Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sicilia ha respinto il ricorso presentato da una società concorrente contro il trasferimento del Centro di Riabilitazione Craparo da Agrigento a Favara. La decisione, presa in sede cautelare, conferma la validità del nulla osta rilasciato dall'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento, assicurando la continuità operativa del servizio nella nuova sede. Il provvedimento giunge dopo un riesame della pratica da parte dell'ASP, che ha ribadito l'assenza di carenze assistenziali a seguito dello spostamento. La vicenda, che ha visto un iniziale annullamento parziale da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per carenza di motivazione, si è sbloccata con la nuova istruttoria tecnica dell'ASP.

