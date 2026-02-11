Celebrato a Pisa il Giorno del Ricordo Conti | Nostro dovere trasmettere la memoria

A Pisa, ieri pomeriggio, si sono appena concluse le cerimonie ufficiali per il Giorno del Ricordo. Le autorità e i cittadini si sono riuniti per ricordare le vittime delle foibe e l’esodo degli italiani dal confine orientale dopo la Seconda guerra mondiale. Il sindaco Conti ha ricordato l’importanza di trasmettere questa memoria alle nuove generazioni, sottolineando che è un nostro dovere mantenere vivo il ricordo di quei momenti difficili. La giornata si è conclusa con momenti di riflessione e commozione.

Si sono concluse nel pomeriggio di ieri, 10 febbraio, le celebrazioni ufficiali per il Giorno del Ricordo 2026, la solennità istituita per conservare e rinnovare la memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo degli italiani dal confine orientale nel secondo dopoguerra. L'ultimo atto della.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Giorno del Ricordo Paglieta, il dovere del ricordo: al Teatro comunale una mattinata per la Giornata della Memoria Venerdì mattina, al Teatro comunale di via Sandro Pertini a Paglieta, si terrà un evento pubblico per ricordare la Giornata della Memoria. Forlì non dimentica le vittime delle Foibe: celebrato il Giorno del Ricordo Forlì ha commemorato le vittime delle Foibe con una cerimonia semplice e intensa. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Giorno del Ricordo Argomenti discussi: Celebrato a Pisa il Giorno del Ricordo, Conti: Nostro dovere trasmettere la memoria; Pisa Play Comics; Pontedera celebra la Giornata del Ricordo; Geneticamente solidali: Vicopisano celebra un anno di economia circolare. Carnevale nei quartieri: cinque date da segnare a PisaIl Comune di Pisa, in collaborazione con Pisamo, organizza una serie di iniziative diffuse nei quartieri cittadini per celebrare il periodo di Carnevale ... gonews.it Il guizzo di Mkhitaryan celebrato dai canali social nerazzurri: Il treno è arrivato puntualeCi mancava solamente il guizzo di Mkhitaryan nella serata di ieri a San Siro. L'Inter ha strapazzato il Pisa e dopo il pokerissimo è arrivata anche la rete del centrocampista armeno ad arrotondare un ... msn.com Avete visto la puntata di #4ristoranti dedicata a Pisa Ha celebrato piatti tipici della nostra cucina come la trippa, la zuppa pisana e molto altro! Vi aspettiamo a Pisa per assaggiare queste prelibatezze!!! @ComunePisa @BorgheseAle @SkyItalia @NOW x.com GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'EPILESSIA, A PISA INCONTRI NELLE SCUOLE CON PROFESSIONISTI DELL'AZIENDA OSPEDALIERA Come ogni anno anche a Pisa in Aoup si celebra la Giornata internazionale per l’epilessia che ricorre il secondo l - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.