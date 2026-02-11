Cefalù al porto di Presidiana pronte le strutture da immergere in mare per il ripopolamento ittico

Al porto di Presidiana, sono state installate le strutture in calcestruzzo per il ripopolamento ittico. Si tratta di moduli Tecnoreef, parte del progetto Poseidone del Comune di Cefalù. Tra poche settimane, queste strutture saranno immerse in mare per favorire la riproduzione di pesci e altre specie marine. L’intervento mira a rafforzare l’ecosistema locale e a promuovere un’attività di pesca più sostenibile.

Al porto di Presidiana sono state montate le strutture in calcestruzzo sea-friendly (moduli Tecnoreef) del progetto Poseidone del Comune di Cefalù, che verranno posizionate sott'acqua tra poche settimane. Il progetto Poseidone è un progetto di ripopolamento ittico che ha lo scopo di preservare e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Cefalù Porto «Negli ultimi anni la pesca è quasi scomparsa, serve un ripopolamento ittico» Nella giornata di lunedì, si è riunito un tavolo tecnico regionale per discutere il progetto di ripopolamento ittico nella provincia di Piacenza. Pesce e frutti di mare non tracciati, sono pericolosi per la salute: 900 chili sequestrati al mercato ittico di Mugnano La sicurezza alimentare è una priorità, ma spesso i consumatori rischiano di acquistare pesce e frutti di mare non tracciati, potenzialmente dannosi. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Cefalù Porto Argomenti discussi: Cefalù guarda al futuro: al via la progettazione delle aree del lungomare e del porto; Il Giornale di Cefalù 5-2-2026: dalla città ruggeriana alle storie contemporanee; Cefalù, al via il 1° marzo la terza edizione della rassegna Cosa porta il vento -; Promozione B, il comunicato della Polisportiva Lascari & Cefalù. Mattarella a convegno su Mediterraneo di Cefalù Mi porto dentro sollecitazioniCEFALÙ (PALERMO) (ITALPRESS) - È stato un momento di vero godimento intellettuale: non riprendo le innumerevoli sollecitazioni che sono emerse dalle relazioni, ma le porto dentro in quanto contengono ... notizie.tiscali.it Raddoppio ferroviario della Palermo–Messina, abbattuto l’ultimo diaframma della Galleria Cefalù. Le fotoÈ stato abbattuto questa mattina l’ultimo diaframma della canna dispari della Galleria Cefalù, opera strategica del progetto di raddoppio ferroviario Cefalù/Ogliastrillo–Castelbuono, lungo la linea Pa ... msn.com Tra barche, mare e silenzi, Presidiana conserva il ritmo lento del porto di Cefalù... #visitcefalu - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.