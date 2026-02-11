C’è un po’ di Falconara a Sanremo con Domesi

Falconara torna protagonista a Sanremo grazie ad Alberto Domesi. L’artista del paese partecipa alla 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana con il progetto Sette note per il mondo. Domesi sarà in scena con le sue canzoni, portando un po’ di Falconara sotto i riflettori del grande palco.

Falconara sarà rappresentata a Sanremo grazie all’artista falconarese Alberto Domesi, protagonista del progetto Sette note per il mondo, che sarà presentato in occasione della 76esima edizione del Festival della Canzone italiana. "La presenza di Alberto Domesi a Sanremo è motivo di orgoglio per la nostra comunità – dichiara il sindaco Stefania Signorini –. L’artista falconarese si confronterà infatti con contesti nazionali di grande visibilità, portando con sé il nome e l’identità della città". Proprio per Falconara l’artista aveva realizzato un progetto di riqualificazione del parcheggio a gradoni di via VIII Marzo, dal titolo "Uniti coloriamo il mondo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Falconara si prepara a salire sul palco di Sanremo.

Sanremo, alla 76ª edizione, si presenta come un evento sobrio e rispettoso, con un omaggio a Pippo Baudo.

