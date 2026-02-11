CdS – la situazione di prestiti e riscatti che può far svoltare Allegri

Da Milano arrivano nuovi segnali sul futuro della Juventus e di Allegri. Nonostante il calciomercato si sia chiuso da una decina di giorni, i commenti non si fermano. Le discussioni si concentrano sulla situazione dei prestiti e dei riscatti, che potrebbe cambiare la sorte dell'allenatore toscano. La Juventus sta valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa e, in questo quadro, il ruolo di Allegri resta al centro delle attenzioni.

2026-02-11 09:54:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: MILANO – Il calciomercato invernale è terminato da una decina di giorni, ma l’attenzione agli sviluppi degli affari non passa mai di moda. E il Milan è uno dei club che guarda con più cura a molti dei calciatori che, durante le ultime due sessioni di trattative, sono stati mandati in prestito in altre squadre e che a giugno potrebbero fruttare decine di milioni di euro in favore dei rossoneri. Con parte di questi soldi, poi, si andrebbe a impostare il calciomercato estivo, come nel più classico dei circoli virtuosi: vendi giocatori, guadagni, ne compri altri. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – la situazione di prestiti e riscatti che può far svoltare Allegri Approfondimenti su Corriere dello Sport Füllkrug, il nuovo centravanti del Milan: il 9 che può far svoltare la stagione ad Allegri Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Niclas Füllkrug, il nuovo centravanti che potrebbe cambiare le sorti della stagione di Allegri. Mercato Milan, che tesoretto dai prestiti: la cifra monstre che i rossoneri potrebbero incassare in estate dai riscatti Il Milan potrebbe incassare una cifra importante in estate dai riscatti dei prestiti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Corriere dello Sport Argomenti discussi: Guida in stato di ebbrezza, niente reato per il conducente dell’auto ferma col motore acceso; Ponte al Molino: la Provincia ribatte: Rispettare la sentenza del CdS; Gazzetta di Benevento; Intervento Di Lorenzo, i tempi di recupero potrebbero allungarsi – CdS. CdS – Il Napoli osserva Sterling tra gli svincolati: diversi club interessati, ecco la situazioneRaheem Sterling è un opzione di lusso per il mercato degli svincolati. Gli azzurri hanno coperto quest'opzione con Giovane ed Alisson Santos ma Sterling ... iamnaples.it CdS - L'Inter di Chivu con arroganza sull'acceleratore: lo batte solo l'Inzaghi bistellatoL'aria buona della vetta ha cancellato lo scetticismo intorno a Chivu e al suo progetto. Questo quanto scrive stamane il Corriere dello Sport, fotografando la situazione attuale che è parecchio distan ... msn.com CDS - Napoli, valutazioni profonde di Conte sulla situazione di Buongiorno, le scelte in difesa ift.tt/kdZcgaY x.com FABRIZIO PATANIA (CdS) in collegamento a ‘QUELLI CHE…’ “La situazione della Lazio mi addolora. Dopo uno stop di sei mesi, sul campo la Lazio è stata indebolita. Scorpiremo i giovani che sono stati presi, mi auguro che nel tempo capiremo siano stati acq - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.