Venerdì sera nella palestra comunale di Albinea, un giovane arbitro è stato colpito con un pugno da un giocatore durante una partita di basket. L’arbitro ha deciso di sporgere querela contro il giocatore, che è stato squalificato per quattro anni. La scena ha suscitato grande sorpresa tra gli spettatori e i partecipanti, e ora si aspetta una risposta più ferma da parte delle autorità sportive.

Il giovane arbitro aggredito ha sporto querela nei confronti del giocatore che lo aveva colpito venerdì sera nella palestra comunale di Albinea durante una partita di basket. L’arbitro 20enne Ilyas Boutissant, residente a Bibbiano, di origine marocchina, ma nato e cresciuto in Italia, ha dunque querelato Emanuele Garuti, 26enne atleta reggiano del Go Basket 2018 che aveva colpito al volto Boutissant. La Federazione Italiana Pallacanestro ha intanto comunicato che il giudice sportivo ha espulso per quattro anni Garuti per "condotta violenta nei confronti dell’arbitro. Garuti dapprima affrontava verbalmente il direttore di gara con atteggiamento protestatario, a cui ha fatto seguito un fallo tecnico nei suoi confronti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cazzotto all'arbitro, squalificato quattro anni

