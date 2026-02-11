Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano la linea delle Olimpiadi | Azione scellerata Indaga l’antiterrorismo
Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, critica duramente i danni ai cavi sulla linea Lecco-Tirano, quella delle Olimpiadi. La notte scorsa, alcuni sconosciuti hanno danneggiato le infrastrutture, provocando disagi e preoccupazione. Le autorità indagano sull’atto, che l’antiterrorismo definisce “scellerato”. Fontana condanna l’episodio, sottolineando come questa azione rischi di compromettere l’immagine del Paese e di creare problemi ai pendolari che ogni giorno usano quella linea.
Abbadia Lariana (Lecco), 11 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto duramente su quanto accaduto nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco: "Non ci sono più aggettivi per condannare azioni scellerate che, oltre a danneggiare l'immagine del nostro Paese in un momento storico, unico e irripetibile, come quello delle Olimpiadi, recano problemi logistici anche ai normali cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico per lavorare o per motivi personali. Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
