Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, critica duramente i danni ai cavi sulla linea Lecco-Tirano, quella delle Olimpiadi. La notte scorsa, alcuni sconosciuti hanno danneggiato le infrastrutture, provocando disagi e preoccupazione. Le autorità indagano sull’atto, che l’antiterrorismo definisce “scellerato”. Fontana condanna l’episodio, sottolineando come questa azione rischi di compromettere l’immagine del Paese e di creare problemi ai pendolari che ogni giorno usano quella linea.

Abbadia Lariana (Lecco), 11 febbraio 2026 – Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana è intervenuto duramente su quanto accaduto nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco: "Non ci sono più aggettivi per condannare azioni scellerate che, oltre a danneggiare l'immagine del nostro Paese in un momento storico, unico e irripetibile, come quello delle Olimpiadi, recano problemi logistici anche ai normali cittadini che quotidianamente utilizzano il trasporto pubblico per lavorare o per motivi personali. Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: “Azione scellerata”. Indaga l’antiterrorismo

Approfondimenti su Lecco Tirano

La procura di Milano sta indagando su un incendio scoppiato nella notte ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco.

Questa mattina, qualcuno ha esploso una molotov contro una centralina lungo la linea ferroviaria Lecco-Tirano.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lecco Tirano

Argomenti discussi: Milano Cortina, sabotata linea per la Valtellina ma nessuna conseguenza; L'ombra del sabotaggio sulle Olimpiadi, cavi tranciati e un ordigno trovato sui binari: traffico treni in tilt; Perché i treni sono in ritardo alla stazione di Bologna | cavi danneggiati cosa sta succedendo.

Cavi danneggiati sulla Lecco-Tirano, la linea delle Olimpiadi: Azione scellerata. Indaga l’antiterrorismoLe parole del governatore lombardo Attilio Fontana: Nessuno sconto e nessuna giustificazione per chi si rende artefice di simili follie. L’assessore Lucente: un atto doloso contro un'infrastruttura ... ilgiorno.it

Lecco, sabotaggio sulla linea ferroviaria delle Olimpiadi: bruciati i cavi della centralina di scambioBlitz notturno sulla Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina sede di gara dei Giochi. Nessuna rivendicazione ma nessun dubbio sull’origine dolosa del danneggiamento, indaga la Dda ... msn.com

Nuovo sabotaggio ferroviario: ad essere stata presa di mira è stata la linea Lecco-Colico-Tirano, che porta alla Valtellina e permette di proseguire con collegamenti su gomma verso Bormio e Livigno, sedi di gara delle Olimpiadi di Milano Cortina. La scorsa - facebook.com facebook