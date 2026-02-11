Cavalli vecchi e malati macellati illegalmente e la carne rivenduta ai mercati Niente sconti all' imputato

Un uomo ha chiesto di patteggiare due anni di reclusione con pena sospesa, in un processo che riguarda il macello illegale di cavalli vecchi e malati. La carne di questi animali, spesso maltrattati, veniva rivenduta nei mercati senza controlli. La richiesta di sconto di pena è arrivata durante l’udienza al Tribunale di Perugia, dove si discute anche di un piano di risarcimento per le parti civili.

Ha chiesto di patteggiare 2 anni di reclusione, con pena sospesa, e di proporre un piano di risarcimento per le parti civili che sono state ammesse al processo dal Tribunale di Perugia. Una mossa della difesa per cercare di arginare le accuse pesantissime rivolte all'imputato, un imprenditore-allevatore residente in Umbria che deve rispondere di associazione a delinquere, uccisione e maltrattamento di cavalli, commercio illecito di carne e falsificazione dei dati identificativi degli animali. Sono sufficienti i 2 anni di pena? La prima richiesta di patteggiamento è stata rifiutata per il richiedente considerato il capo banda dell'associazione; mentre il 12 giugno 2025 altri tre imputati - gli operai-dipendenti della macelleria - hanno avuto il via libera per il processo breve.

