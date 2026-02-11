Caterham Seven | restyling per i 50 anni tra nuovi colori e sguardo all’elettrico Project V

La casa automobilistica britannica presenta il restyling della Seven, che festeggia i suoi 50 anni. La nuova versione si distingue per alcuni aggiornamenti estetici e interni, ma senza toccare i motori. La Seven 2026 si presenta con colori nuovi e un occhio rivolto al futuro, con il progetto V che punta sull’elettrico.

La sportiva britannica Caterham Seven si rinnova per il 2026 con aggiornamenti estetici e interni, mantenendo inalterata la gamma motoristica. L’iconica roadster, giunta a cinquant’anni dalla sua nascita, introduce nuovi dettagli premium e una palette colori ampliata, aprendo uno sguardo al futuro con lo sviluppo del modello elettrico Project V. Caterham, un marchio che evoca immagini di velocità e leggerezza, dimostra come anche le auto più rappresentative possano evolvere senza perdere la loro identità. Il restyling della Seven per il 2026 non è una rivoluzione, ma una serie di tocchi mirati a rendere l’esperienza di guida ancora più appagante.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Caterham Seven

