Castronno – La Lombardia Varese e i siti Unesco Francesca Caruso

La Lombardia punta i riflettori sui suoi siti Unesco. L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, ha ribadito l’impegno della regione a valorizzare il patrimonio culturale, che attrae visitatori da tutta Italia e oltre. La regione si prepara a promuovere ancora di più i luoghi riconosciuti dall’Unesco, mettendo in campo iniziative concrete per far conoscere meglio queste perle del territorio.

La Lombardia, con il suo ricco patrimonio culturale, si pone all’attenzione nazionale grazie alla visione dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso. Attraverso iniziative come le “Olimpiadi della Cultura” e un rinnovato impegno per l’accessibilità, la regione mira a valorizzare il proprio territorio, superando una narrazione spesso concentrata su moda e finanza per esaltare il suo inestimabile valore culturale, diffuso tra città, borghi e aree montane. L’assessore Caruso ha delineato una strategia che pone al centro la valorizzazione dei siti Unesco presenti in Lombardia, non considerandoli semplici etichette, ma strumenti di tutela e promozione del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti

L’evento “Accessibilità e inclusione nei siti Unesco”, ospitato dalla ministra Locatelli a Ravenna, si propone di approfondire come migliorare la fruibilità dei monumenti Unesco.

Ravenna diventa un esempio a livello nazionale per come si gestiscono i monumenti Unesco.

Ultime notizie

