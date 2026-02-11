Cast for Mars sbarca a Treviglio | la Fiera diventa colonia marziana

Treviglio si trasforma in un ambiente marziano. La fiera locale si è convertita in una vera e propria colonia su Marte, con adulti e bambini che si sono sfidati tra prove di sopravvivenza e missioni di esplorazione. Un modo diverso per avvicinare grandi e piccoli al mondo dello spazio, tra simulazioni e attività divertenti.

Treviglio. Immaginate di essere catapultati in una colonia su Marte, di dover sopravvivere in un ambiente ostile tra prove da affrontare e mansioni da portare a termine. Tutto condito dalle violente tempeste di sabbia che caratterizzano il pianeta rosso. Tutto ciò sarà possibile grazie a “ Cast for Mars ”, un progetto che si fonda su di un’esperienza immersiva che debutterà alla Fiera di Treviglio con un’ anteprima internazionale destinata a girare il mondo. I lavori di allestimento del “set” all’interno del padiglione fieristico sono in corso da domenica notte. Come è emerso dalla conferenza stampa di mercoledì 11 febbraio, e come sottolineato dal sindaco Juri Imeri, il progetto è destinato a coinvolgere il territorio su più fronti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Approfondimenti su Cast for Mars Gubbio Job: opportunità e futuro. La fiera del lavoro sbarca in città La seconda edizione di “Gubbio Job” è partita ufficialmente. Bruno Mars sbarca allo Stadio San Siro di Milano per un evento unico in Italia: tutte le informazioni. L’album uscirà durante Sanremo 2026. Sarà super ospite? Bruno Mars torna in Italia con un evento esclusivo allo Stadio San Siro di Milano, annunciando il suo quarto album, “The Romantic”, in uscita il 27 febbraio 2026, durante il Festival di Sanremo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cast for Mars Cast for Mars sbarca a Treviglio: la Fiera diventa colonia marzianaRealizzato da Alter Agent, il progetto offre un’esperienza immersiva su Marte tra prove, laboratori e... tempeste di sabbia ... bergamonews.it Il Festival di Sanremo 2026 aggiunge un nome internazionale al suo cast: Irina Shayk, la supermodella di fama mondiale, sarà co-conduttrice della terza serata della kermesse, in programma giovedì 26 febbraio sul palco dell’Ariston. Accanto a Carlo Conti e L - facebook.com facebook È stato rilasciato il poster italiano de “L’ultima missione: Project Hail Mary”, diretto dai premi oscar Phil Lord e Christopher Miller. Nel cast Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung e Milana Vayntrub. Arriverà nei cinema italiani il 19 marzo con @ x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.