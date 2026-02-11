Cassino sicurezza sotto i riflettori | i consiglieri chiedono interventi e Ottaviani scende in città video

I consiglieri di opposizione a Cassino hanno deciso di fare chiaramente sentire la loro voce. I sei rappresentanti di Lega e Fratelli d’Italia hanno scritto un comunicato in cui chiedono al sindaco di intervenire e chiedere aiuto al Governo. La questione della sicurezza urbana sta diventando un tema caldo in città, e ora i consiglieri vogliono vedere risposte concrete. Nel frattempo, Ottaviani si prepara a scendere in strada per incontrare i cittadini e ascoltare le loro preoccupazioni.

Un segnale chiaro della crescente preoccupazione per la sicurezza urbana a Cassino arriva ieri sera: sei consiglieri comunali di opposizione – appartenenti al gruppo civico Lega e a Fratelli d'Italia – hanno preparato un comunicato con cui chiedono al sindaco di farsi portavoce presso il Governo.

