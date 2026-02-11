Cassino auto bruciata in viale Europa | indagini in corso allarme tra i residenti per serie di eventi simili

Una notte di paura a Cassino, in provincia di Frosinone. Un’auto è stata avvolta dalle fiamme e bruciata in viale Europa poco prima di mezzanotte. I residenti sono scossi, perché episodi simili si sono verificati di recente nella zona. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’origine dell’incendio, mentre la paura cresce tra chi vive nel quartiere.

Una notte di paura si è vissuta a Cassino, in provincia di Frosinone, dove un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato in viale Europa poco prima di mezzanotte. Le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna ipotesi. L'episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti, già allarmati da eventi simili verificatisi nelle ore precedenti in altri quartieri della città. L'allarme è scattato intorno alle 23:50, quando alcuni cittadini, udendo scoppi provenire dalla strada, si sono affacciati alle finestre notando un veicolo in fiamme nei pressi di una filiale bancaria.

