Casse di espansione sul Lavino? In funzione a partire dal 2028

A distanza di vent’anni dall’allagamento del 2024, si comincia a parlare di una soluzione definitiva. A partire dal 2028, entreranno in funzione le casse di espansione sul Lavino. La regione ha annunciato che almeno una delle due strutture sarà operativa tra quattro anni, per evitare nuovi danni alle zone vicino al fiume. La decisione arriva dopo il problema di ottobre 2024, quando un tratto di argine si ruppe, causando allagamenti e danni a Lavino di Mezzo. Ora si lavorerà per mettere in sicurezza il corso d’acqua e preven

Nel 2008 entrerà in funzione almeno una delle due casse di espansione del torrente Lavino. Nell’ottobre 2024 si ruppe un tratto di un argine di questo corso d’acqua che procurò allagamenti e ingenti danni alla frazione di Lavino di Mezzo (Anzola). Il sindaco Paolo Iovino ha fatto il punto della situazione dei lavori idraulici, per scongiurare alluvioni, che interessano il territorio. "Proseguendo nell’impegno di informare sul cronoprogramma dei lavori sui torrenti Ghironda e Lavino – ha detto il sindaco –, abbiamo gli ultimi aggiornamenti della Regione nella stessa serata della scorsa settimana, che ha visto una folta partecipazione di cittadini, in cui abbiamo presentato in sala consiliare l’aggiornamento del piano di Protezione civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

