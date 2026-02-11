Cassazione ridisegna il caso della badante | Corica resta in carcere ma il Riesame valuterà nuove prove

La Cassazione ha confermato la detenzione di Corica, coinvolto nella morte di Raisa Kiseleva, la badante trovata senza vita lungo il torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto. Tuttavia, il Riesame deciderà se ci sono nuove prove da valutare. La vicenda giudiziaria resta aperta e ancora tutta da chiarire.

Morte della badante sul torrente: la Cassazione ridisegna lo scenario, Corica resta in carcere. La vicenda giudiziaria che riguarda la morte di Raisa Kiseleva, la badante russa ritrovata senza vita lungo il torrente Longano a Barcellona Pozzo di Gotto, ha subito un importante svolta. La Corte di Cassazione, nella sua prima sezione, ha annullato l'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Michelangelo Corica, l'ex dj di 60 anni indagato per omicidio. Nonostante l'annullamento, Corica rimane detenuto presso la casa circondariale di Messina Gazzi, in attesa della nuova valutazione del caso da parte del Tribunale del Riesame di Messina.

