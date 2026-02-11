Il Milan si tiene pronto, pronto a sfruttare eventuali cambi di piani di Vlahovic. Il giocatore serbo, al centro di voci di mercato, potrebbe restare in Italia, soprattutto se la Juventus decidesse di non rinnovare il suo contratto. La pista Barcellona sembra allontanarsi, e ora i rossoneri guardano con attenzione alla situazione. La decisione definitiva ancora non si ha, ma il club milanese resta in pole position.

Il futuro di Dusan Vlahovic torna prepotentemente al centro dei rumors di mercato, alimentato da un intreccio di dichiarazioni che coinvolgono la Juventus, la nazionale serba e il forte interesse del Milan. Dopo le indiscrezioni diffuse da un preparatore della Serbia su un presunto accordo già siglato con il Barcellona, è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano per fare chiarezza sulla reale situazione dell’attaccante bianconero. Secondo quanto raccolto da Romano, al momento non risulterebbe alcuna firma con il club catalano: “Posso garantirvi che non ha firmato con nessuno”, ha precisato l’esperto tramite i propri canali ufficiali, smentendo le voci di un addio già formalizzato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Caso Vlahovic, niente Barcellona: il Milan resta in pole se salta il rinnovo

Approfondimenti su Vlahovic Milan

Dusan Vlahovic torna a essere protagonista nelle trattative di mercato europee.

Il Barcellona sarebbe in vantaggio nella corsa a Dusan Vlahovic, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vlahovic Milan

Argomenti discussi: La verità su Vlahovic all’Inter: l’annuncio del preparatore della Serbia; Richiesta altissima: niente Milan a queste condizioni.

Vlahovic, i dubbi sul futuro alla Juve: quanto chiede per firmare. In testa ha solo due squadre, ecco qualiCi sono due club (uno italiano) che potrebbero fare al caso di Dusan, che nel frattempo tiene in standby il rinnovo con la Juve ... corrieredellosport.it

Vlahovic-Milan, ipotesi ancora viva? Romano svela importanti aggiornamentiLa pista Vlahovic per il Milan non è ancora tramontata? Fabrizio Romano fornisce importantissimi aggiornamenti sull'ipotesi di mercato ... spaziomilan.it

Casting Attacco: Chi sarà il nuovo Numero 9 Con il caso Mateta ormai archiviato, il Milan cerca il colpo da novanta per l'estate 2026. Ecco i nomi caldi sul taccuino di Tare: DUSAN VLAHOVIC & MOISE KEAN Allegri li conosce a memoria e si fida ci - facebook.com facebook

Esclusiva @NicoSchira : " #Vlahovic Può essere una soluzione solo in un caso. Su #Goretzka ..." #SempreMilan #milan #calciomercato x.com