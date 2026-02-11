Caso Uss | imputato ' contro di me non ci sono prove fermatevi'

Un imputato del caso Uss si rivolge direttamente ai giudici, chiedendo di fermarsi. Dopo otto mesi di indagini, l’uomo sostiene che non ci siano prove contro di lui e chiede di mettere fine a questa vicenda.

Milano, 11 feb. (Adnkronos) - "Non ci sono prove. Per otto mesi il pubblico ministero ha voluto vedere in me il biondo con gli occhi azzurri, io vi dico: fermatevi, non è mai troppo tardi". Lo afferma, nelle sue brevi dichiarazioni spontanee, Dmitry 'Dima' Chirakadze, l'uomo con legami con funzionari e oligarchi russi arrestato nel giugno 2024 in un filone dell'inchiesta sulla fuga di Artem Uss. Il 55enne, condannato a tre anni e due mesi dal tribunale di Milano in quanto ritenuto il coordinatore della fuga di Uss, figlio di un oligarca vicino a Putin evaso dai domiciliari nel marzo 2023 mentre era in attesa di essere estradato negli Usa, continua a negare le accuse. 🔗 Leggi su Iltempo.it

