Caso Petrecca venerdì nuovo sciopero di tutto le firme

Venerdì si terrà un nuovo sciopero di tutte le firme della RAI. La decisione è stata ufficializzata oggi con un comunicato, dopo la telecronaca della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina in cui era coinvolto Petrecca. La protesta coinvolge giornalisti e tecnici che chiedono maggiori garanzie e migliori condizioni di lavoro.

Indetto ufficialmente oggi. Con nuovo comunicato è stato indetto un nuovo sciopero della firme RAI dopo la telecronaca nella cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano – Cortina di Petrecca. la vicenda della telecronaca della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano – Cortina è stata un duro colpo all'immagine della Rai e alla dignità di tutte le giornaliste e i giornalisti che quotidianamente si impegnano per offrire un Servizio Pubblico degno di questo nome. La mobilitazione di RaiSport e le prese di posizione dei CDR delle testate e dei generi, a difesa del nostro lavoro, non hanno indotto i vertici aziendali a una doverosa assunzione di responsabilità.

