Caso Ortazzino Avs Ravenna | Passare dai proclami ai fatti | subito la massima tutela per l’area

Il consigliere Nicola Staloni di Avs Ravenna torna a chiedere azioni concrete sulla zona Ortazzo-Ortazzino. Dopo due anni di promesse e annunci, l’area resta ancora senza una vera tutela. Staloni ha depositato un’interrogazione in Comune, chiedendo di passare dai proclami ai fatti e di intervenire subito per proteggere l’area. La riclassificazione a Zona B, annunciata tempo fa, non è ancora stata completata.

Il consigliere Nicola Staloni, capogruppo di Avs in consiglio comunale, ha depositato un'interrogazione sull'area Ortazzo Ortazzino: "A due anni dall'impegno del Comune, la riclassificazione a Zona B è ancora ferma. Intanto l'area è minacciata da attività incompatibili con l'ecosistema".

